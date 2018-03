Visco sull’educazione finanziaria: “è importante” ma non garantisce correttezza

editato in: da

(Teleborsa) – Il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, torna sul tema dell’educazione finanziaria, affermando che “è importante”, ma non garantisce la trasparenza e correttezza delle banche nei rapporti con la clientela.

E’ per questo che il numero uno di Palazzo Koch afferma che occorre la migliore supervisione “possibile” da parte delle autorità di vigilanza ed interventi decisi per “punire” illeciti o scorrettezze.

Visco ha parlato alla cerimonia di intitolazione a Carlo Azeglio Ciampi del centro per l’educazione monetaria e finanziaria di Bankitalia.

“I vincoli che l’ordinamento impone agli operatori finanziari per assicurare la stabilità del sistema e dei singoli intermediari non sono sempre in grado di assicurare una tutela sostanziale degli interessi del risparmiatore”, ha aggiunto Visco, che ricorda come in altri paesi vi sia anche una vigilanza sulla trasparenza e correttezza degli intermediari.