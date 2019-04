Visco: “Mercati temono poca attenzione a tenuta conti”

editato in: da

(Teleborsa) – I mercati internazionali guardano con apprensione all’Italia sia per la sua “capacità di continuare nella ripresa”, sia per la “paura che dal lato degli equilibri delle compatibilità della finanza pubblica non ci sia l’attenzione necessaria”. Lo ha detto il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, durante la presentazione del suo libro “Anni difficili. Dalla crisi finanziaria alle nuove sfide per l’economia” all’Università di Genova.

“C’è una difficoltà nuova – ha proseguito – che risente di un clima internazionale non particolarmente positivo ma ancora una volta c’è anche un problema interno nostro che i mercati leggono con preoccupazione”.



Qualche giorno fa, Visco da Washington in occasione della sessione primaverile del Fmi aveva definito il problema della crescita “anemica” italiana un “problema strutturale” stroncando Reddito di cittadinanza e Quota 100, misure totem del Governo, rispetto alle quali aveva mostrato più di qualche perplessità: “potrebbero non aiutare la crescita della produttività”, che del Pil è componente cruciale. Ci vogliono invece “capitale umano e tecnologie”.

BANCHE: “CI SONO ANCORA REALTA’ DEBOLI MA SISTEMA E’ SOLIDO” – “Non abbiamo mai detto che il sistema bancario italiano è il più solido d’Europa. Abbiamo sempre detto, o almeno io ho detto, che è solido nel suo complesso”.

“Il fatto che sia nel complesso solido – ha sottolineato ancora Visco – vuol dire però che ci sono realtà che possono essere deboli. Ci sono state e ci sono ancora adesso”.