Visco: “Lotta alla corruzione alimenta fiducia di imprese e famiglie”

(Teleborsa) – La lotta alla corruzione alimenta la fiducia di famiglie e imprese e ha risvolti positivi anche per il bilancio pubblico. A dirlo è il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco nel suo intervento in occasione dell’avvio del Corso straordinario “Le garanzie istituzionali di indipendenza della magistratura in Italia”.

Per Visco, la lotta alla corruzione è “un obiettivo ineludibile” dal duplice effetto soprattutto a fronte dei dati del più recente sondaggio di Eurobarometro. “Solo il 37% della popolazione e il 39% delle imprese ritengono il sistema giudiziario indipendente“, ricorda il governatore.

“Dallo stesso sondaggio – ha proseguito Visco – emerge inoltre che la maggior parte dei cittadini e delle imprese, pur annoverando tra gli elementi positivi dell’indipendenza le garanzie fornite dallo status e dalla posizione dei giudici, stigmatizzano le potenziali interferenze di natura politica e, più in generale, da parte di portatori di interessi rilevanti”.

“In questo quadro – sottolinea il governatore – non si può che condividere la raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea sul programma nazionale di riforma 2019 per il nostro paese nel passaggio in cui, accanto all‘introduzione di provvedimenti volti ad abbreviare la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio, auspica il miglioramento dell’efficacia della lotta contro la corruzione, riformando le norme procedurali al fine di ridurre la lunghezza dei processi penali”.

“Le aspettative dei cittadini – aggiunge Visco – e le raccomandazioni delle istituzioni convergono sull’importanza della qualità, dell’indipendenza e dell’efficienza della magistratura quali precondizioni fondamentali per decisioni di natura economica e finanziaria tempestive, oltre che imparziali”.

Secondo il governatore, un sistema giudiziario che funziona bene è il “presupposto” necessario per la crescita dell’economia. “Gestire le controversie e risolvere i contenziosi di natura economico-finanziaria, è il presupposto per la creazione di un ambiente favorevole agli investimenti, alla nascita e alla crescita delle imprese”, ha evidenziato Visco.

La giustizia che funziona, ha concluso Visco, “consente di assegnare maggiori risorse alle funzioni produttive rispetto a quelle amministrative e gestionali, alimenta la fiducia nei mercati, nei contratti e nelle relazioni economiche, favorisce in ultima analisi stabilità ed equilibrio della crescita dell’economia”.