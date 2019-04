Visco, dubbi su Quota 100-RdC: “Potrebbero non sostenere produttività”

editato in: da

(Teleborsa) – Quota 100 e Reddito di Cittadinanza, le due misure bandiera del Governo gialloverde, nel mirino Palazzo Koch dove serpeggia scetticismo. Secondo il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, infatti, “avranno un effetto sulla domanda aggregata, ma potrebbero non sostenere la produttività” in Italia.

Lo ha detto durante il suo intervento al Council of Foreign Relations durante i lavori del Fondo Monetario internazionale e della Banca mondiale, ricordando come il debito pubblico debba essere “tenuto sotto controllo”. Via però scenari apocalittici: “Non siamo vicini alla recessione in Europa”.

Non manca, infine, un passaggio sulla -mancata – crescita italiana: “È un problema strutturale, crescita anemica per anni, 20 anni. A questo si aggiunge che l’Italia ha avuto dal 2009 al 2014 la crisi peggiore dal 1861 e non si è ancora completamente ripresa. Alcune delle riforme varate dopo la crisi del debito hanno avuto successo. Abbiamo bisogno di cambiamenti strutturali, dagli investimenti in nuove tecnologie a quelli nel capitale umano”, ha concluso.