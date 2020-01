Virus cinese, le vittime salgono a 25. Una seconda città in quarantena

editato in: da

(Teleborsa) – Sale il bilancio dell’epidemia da Coronavirus. Gli ultimi aggiornamenti arrivati dalla Cina parlano di 25 vittime (dai 48 agli 89 anni),e 616 casi di contagio. Ma secondo gli esperti le persone che hanno contratto il virus potrebbero già essere molte di più.

Mentre Wuhan, focolaio dell’epidemia di polmonite, ha introdotto una serie di misure senza precedenti per frenare la diffusione del letale coronavirus con, a partire da questa mattina, 288 voli cancellati e la sospensione di tutti i trasporti pubblici (oltre a treni e aerei anche bus urbani, metropolitane, traghetti e corse interurbane), una seconda città cinese, Huanggang (a circa 60 chilometri di distanza da Wuhan), è stata messa in quarantena.

In Italia, dove questa mattina a Fiumicino è atterrato un aereo con 202 passeggeri provenienti da Wuhan, il ministero della Salute ha attivato una task-force con funzioni di coordinamento, che lavora H24. La task force, riferisce il ministero, è composta dalla Direzione generale per la prevenzione; dalle altre direzioni competenti; dai Carabinieri dei NAS; dall’Istituto Superiore di Sanità; dall’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma; dall’Usmaf (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera); dall’Agenzia italiana del Farmaco; dall‘Agenas e dal Consigliere diplomatico. Nella prima riunione, avvenuta ieri, è stato verificato che le strutture sanitarie competenti sono adeguatamente allertate a fronteggiare la situazione in strettissimo contatto con l’Organizzazione Mondiale della Sanità e il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie.

“Anche stamattina si è riunita la task-force sul coronavirus al Ministero della Salute. I controlli negli aeroporti procedono regolarmente. Quelli svolti stamane a Fiumicino hanno dato esito negativo. Siamo in stretto contatto con tutte le istituzioni internazionali. Ho sentito più volte personalmente la commissaria europea Stella Kyriakides che sta coordinando le misure a livello comunitario” ha fatto sapere il ministro della Salute, Roberto Speranza, su Facebook.

MISURE DI SICUREZZA A FIUMICINO – Per fronteggiare l’emergenza, presso l’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino è stato attivato uno specifico canale sanitario per tutti i viaggiatori a rischio. I passeggeri provenienti da aree critiche vengono fatti transitare in una struttura decentrata rispetto ai Terminal realizzata da ADR su indicazione del Ministero della Sanità e dotata dei più avanzati sistemi di biocontenimento. Nel dettaglio la procedura prevede che all’arrivo dell’aeromobile i passeggeri vengano sbarcati e trasportati con un mezzi interpista presso il canale sanitario. Al suo interno esistono due canali dotati di telecamere termiche attraverso i quali transitano i passeggeri per la rilevazione della temperatura corporea. Le immagini vengono visionate da personale medico che provvede ad enucleare eventuali passeggeri che risultassero con temperatura anomala. Qualora non si rilevino situazioni anomale i passeggeri vengono trasportati al Terminal per proseguire i normali controlli di immigration e ritiro bagaglio.