Virus Cina contagia i listini europei

(Teleborsa) – Le principali borse europee tagliano il traguardo di metà seduta confermando l’intonazione ribassista dell’avvio proseguita nel corso della mattinata. A pesare sul sentiment degli investitori contribuisce il clima di avversione al rischio legato al diffondersi del virus in Cina che sta spaventando i mercati mondiali preoccupati per un rallentamento economico nel mercato asiatico. Non aiuta, poi, il taglio delle stime sulla crescita mondiale da parte del Fondo Monetario Internazionale.

Sul mercato Forex, stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,111. Lieve calo dell’oro, che scende a 1.555,6 dollari l’oncia. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 57,74 dollari per barile.

Aumenta di poco lo spread, che si porta a +163 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all’1,38%.

Tra i listini europei resta vicino alla parità Francoforte (-0,19%) che recupera parzialmente le perdite della mattinata grazie al dato sull’indice Zew salito sopra le aspettative. Soffre Londra che evidenzia una perdita dello 0,96%. Preda dei venditori Parigi con un decremento dello 0,74%. Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il FTSE MIB che accusa una discesa dell’1,06%.

In luce sul listino milanese il comparto chimico, con un +0,53% sul precedente.

Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti beni per la casa (-2,41%), beni industriali (-1,70%) e viaggi e intrattenimento (-1,64%).

Best performer tra i titoli italiani più capitalizzati, Banco BPM avanza dell’1,04%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Ferragamo, che prosegue le contrattazioni a -2,84% insieme alla debolezza del comparto lusso. Segue Moncler in calo del 2,59%.

In apnea Terna, che arretra del 2,17%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Banca MPS (+6,59%), Brembo (+2,11%), Credem (+0,98%) e SOL (+0,96%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Brunello Cucinelli, che ottiene -3,89%.

Tonfo di De’ Longhi, che mostra una caduta del 3,67%.

Lettera su Autogrill, che registra un importante calo del 2,70%.

Vendite su Salini Impregilo, che registra un ribasso dell’1,69%.