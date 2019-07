Virgin Galactic pronta a volare in Borsa

editato in: da

(Teleborsa) – Virgin Galactic porta in Borsa i viaggi spaziali. La società che fa capo al miliardario Richard Branson, ha reso nota la volontà di quotarsi a Wall Street entro la seconda metà dell’anno, divenendo la prima ed unica compagnia al mondo di viaggi turistici spaziali le cui azioni potranno essere scambiate su un mercato regolamentato.

Lo sbarco al Nyse avverrà grazie alla fusione con Social Capital Hedosophia, veicolo d’investimento già quotato a New York e che controllerà il 49% della nuova costituita. L’enterprise value pro-forma di Virgin Galactic è stimato in 1,5 miliardi di dollari vantando già oltre 600 prenotazioni di persone pronte per l’avventura spaziale.

A rendere nota l’indiscrezione sono le pagine del Wall Street Journal.