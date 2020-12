Virgin Galactic, oggi test cruciale per lancio dei voli commerciali nello spazio

editato in: da

(Teleborsa) – Potrebbe avvenire oggi il primo volo di prova del razzo di Virgin Galactic dallo Spazioporto del Nuovo Messico, in vista del lancio dei voli commerciali previsto per il prossimo anno. La società ha infatti aperto una nuova finestra di lancio, dopo aver spostato il volo inizialmente previsto per novembre a causa delle restrizioni covid. Il momento esatto del lancio dipenderà comunque dalle condizioni meteorologiche.

Questo volo servirà per testare tutti gli elementi della cabina e valuterà l’ultima versione degli stabilizzatori orizzontali e dei controlli di volo. Il CEO Michael Colglazier ha affermato che la società ha ridotto al minimo il numero di persone nello Spazioporto e sarà presente solo il personale essenziale, senza ospiti e media.

“Siamo entusiasti di ospitare il primo volo spaziale umano dal New Mexico. Questo è un momento incredibile per l’intero stato”, ha detto Scott McLaughlin, direttore esecutivo dello Spazioporto.

Più di 600 clienti da tutto il mondo hanno acquistato i biglietti per andare nello spazio con i voli Virgin Galactic e lo stesso Richard Branson, fondatore del Gruppo Virgin sarà uno dei primi a provare l’esperienza nel primo trimestre 2021. I voli suborbitali sono progettati per far provare ai passeggeri l’esperienza dell’assenza di gravità e raggiungere un’altitudine di almeno 80 km.