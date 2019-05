Virgilio Sport, menzione al Google I/O 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Virgilio Sport è stato menzionato durante Google I/O 2019, la conferenza annuale degli sviluppatori di tutto il mondo tenutasi a San Francisco, California, dal 7 al 9 maggio, come esempio di successo mondiale grazie ai potenziamenti apportati alle logiche di Prefetching Articles.

Grazie al lavoro del team di Product Development di Italiaonline, la prima internet company italiana con 4,8 milioni di utenti unici, il portale di news sportive è stato scelto come esempio di successo per l’implementazione dei moduli AMP di Google e l’adozione di tecniche di prefetching degli articoli hanno permesso di velocizzare il caricamento delle pagine e di migliorare il posizionamento organico del portale, incrementando del 45% il volume del traffico proveniente da ricerche web.

I risultati di Virgilio Sport sono stati presentati nell’intervento “Speed at Scale: Web Performance Tips and Tricks from the Trenches”, durante la seconda giornata della conferenza con focus sulle modalità di ottimizzazione delle web performance: Italiaonline è stata così menzionata insieme a grandi attori del panorama digitale internazionale come Ebay, Twitter e Netflix.

“La partecipazione a Google I/O 2019, un evento di importanza internazionale per il settore che raccoglie professionisti provenienti da tutto il mondo, è per Italiaonline un grande traguardo”, ha commentato Carlo Meglio, Chief Development and Innovation Officer di Italiaonline. “È inoltre un’occasione per il nostro team di essere aggiornati sugli ultimi trend del mondo digital, in costante evoluzione, ed essere così sempre all’avanguardia per poter condividere con i nostri Clienti e utenti tutto il nostro know how”, ha concluso.