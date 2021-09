Vincenzo Zucchi, ricavi e margini in miglioramento nel 1° semestre 2021

(Teleborsa) – Il CdA di Vincenzo Zucchi – società attiva nel settore tessile casa e quotata presso l’MTA di Borsa Italiana – ha approvato la relazione finanziaria semestrale 2021. Il fatturato consolidato è stato di 44,6 milioni di euro, in crescita del 66,7% nei confronti del corrispondente periodo del 2020 e del 37,7% se si eliminano le vendite di nuove società controllate o correlate. Le vendite dei primi sei mesi del 2020 erano state inferiori del 12,7% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, a causa del manifestarsi della pandemia.

La società sottolinea che “i risultati realizzati nel periodo siano stati in parte positivamente influenzati da un rinnovato ed eccezionale rapporto dei clienti con il mondo casa, anche e soprattutto a seguito dei lockdown”.

L’EBITDA Adjusted è stato positivo per 8,4 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 3,1 milioni di euro registrati nel primo semestre 2020. Il risultato del periodo è stato positivo per 3,5 milioni di euro (negativo per 0,6 milioni di euro nel primo semestre 2020). L’indebitamento finanziario netto si è incrementato da 26 milioni di euro al 31 dicembre 2020 a 29,6 milioni di euro al 30 giugno 2021, principalmente a causa dei debiti iscritti in applicazione di IFRS 16-leases (30,8 milioni al 30 giugno 2021).