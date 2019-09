Vincenzo Amendola: chi è il nuovo Ministro degli Affari Europei

editato in: da

Vincenzo Amendola, conosciuto anche come Enzo Amendola, è il nuovo Ministro degli Affari Europei.

Il Governo Conte bis è ormai operativo, Pd e M5s hanno messo da parte incomprensioni e tensioni ed hanno ufficialmente iniziato una nuova alleanza. Adesso che i due partiti sono a lavoro, diverse sono le riforme su cui si concentreranno per rafforzare la posizione dell’Italia sia a livello nazionale che a livello internazionale. In questo quadro, oggi, si inserisce il nome di Vincenzo “Enzo” Amendola, scelto per ricoprire il ruolo di Ministro degli Affari Europei.

Vincenzo Amendola è nato a Napoli nel 1973 e dalla sua vanta una lunga carriera politica nei ranghi della sinistra italiana. Nel 1998, a soli 25 anni, ha ricoperto il ruolo di Responsabile Esteri per la Sinistra Giovanile (l’organizzazione che riuniva giovani fino a 29 anni nel partito dei Democratici di Sinistra). Nel 2006 si è unito alla Segreteria Nazionale dei DS e, a novembre dello stesso anno, è diventato segretario regionale dei Democratici di Sinistra in Campania.

Nell’ottobre del 2009 Amendola vince le primarie e diventa segretario regionale del Partito Democratico della Campania, ruolo che ricoprirà per 5 anni. Nel 2014, infatti, viene nominato responsabile nazionale del PD con delega agli Esteri nella 2º Segreteria “unitaria” del Segretario Matteo Renzi.

Amendola è stato eletto deputato con il Pd nella scorsa legislatura, nella quale ha anche ricoperto l’incarico di sottosegretario agli Esteri con i Governi Renzi e Gentiloni. Dopo Renzi anche Zingaretti, quest’anno, lo ha voluto alla segreteria come responsabile nazionale agli Esteri del PD.

In passato, in quanto membro della delegazione parlamentare dell’assemblea Osce (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa) il nuovo Ministro degli Affari Europei è stato il primo rappresentate del Governo ad andare in Egitto dopo la scomparsa di Giulio Regeni, quando già l’ambasciatore italiano era già ritornato in Italia.

Vincenzo Amendola, entrato a far parte della nuova squadra di Governo, dovrà affrontare sfide interessanti a livello internazionale e sovranazionale. L’Italia avrà pure scansato la procedura di infrazione Ue, ma gli occhi sono rimasti puntati su di lei. Manovra economica a parte, cui nel merito entrerà nello specifico il nuovo Ministro dell’Economia, adesso il Ministero degli Affari Europei (e quindi Amendola) dovrà dimostrare che il nostro Paese è intenzionato a mantenere il ruolo di protagonista in Europa, con responsabilità e poteri degni di uno Stato fondatore dell’Unione.