Vimi Fasteners, via libera a nomine e bilancio. Aimone Storchi Presidente onorario

(Teleborsa) – L’assemblea di Vimi Fasteners, riunitasi oggi, ha preso atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2020 che presenta una perdita netta di 255 migliaia di Euro, interamente di competenza del gruppo Vimi Fasteners.

Come proposto dal Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea degli Azionisti ha inoltre approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della Capogruppo, che presenta una perdita pari a 1.718 migliaia di Euro. L’Assemblea ha inoltre approvato la copertura della perdita, mediante utilizzo della “Riserva Straordinaria”.

I Soci hanno deliberato l’acquisto di azioni proprie per un controvalore complessivo massimo pari 1 milione di Euro, per una durata pari a diciotto mesi a far data dalla delibera assembleare.

Rinnovate le cariche sociali. Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da cinque componenti di cui uno indipendente, che rimarrà in carica per tre esercizi, ovvero fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. I Consiglieri eletti, la cui candidatura è stata presentata dall’azionista di maggioranza Finregg sono: Fabio Storchi, Fabrizio Storchi, Marco Sargenti, Alessandro Storchi e Ivano Accorsi. Fabio Storchi è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L’Assemblea ha, inoltre, deliberato di determinare in massimi Euro 80.000 annui lordi l’importo complessivo del compenso da attribuire al Consiglio di Amministrazione, lasciando al Consiglio stesso la definizione di ulteriori compensi per quegli amministratori investiti di particolari cariche.

L’Assemblea ha accolto positivamente la proposta del CDA di nominare quale Presidente Onorario Aimone Storchi, uno dei fondatori della Società e persona di grande prestigio che ha contribuito all’affermazione e allo sviluppo dell’Azienda. Gli è stato anche attribuito un compenso di 12.000 euro annui.

L’Assemblea ha poi nominato il nuovo Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, che rimarrà in carica per tre esercizi, ovvero fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. I Sindaci eletti, la cui candidatura è stata presentata dall’azionista di maggioranza Finregg sono: Gaetano Signoriello, Gianni Tanturli e Michele Corradini.