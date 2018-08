VIMI Fasteners, debutto positivo sull’AIM Italia

editato in: da

(Teleborsa) – Debutto effervescente per VIMI Fasteners sull’AIM Italia//Mercato alternativo del Capitale.

Le azioni si muovono al rialzo facendo meglio dell’intero listino milanese, colpito da vendite diffuse.

Un successo annunciato visto che in fase di IPO la domanda complessiva ha superato 2,6 volte il quantitativo offerto. Il collocamento istituzionale è stato sottoscritto per circa il 26% da investitori esteri e per il restante 74% da investitori italiani.

Le azioni dell’azienda di Novellara (Reggio Emilia) che opera nel settore della meccanica di altissima precisione, stanno guadagnando lo 0,88% a 3,43 euro, sopra il prezzo di collocamento fissato a 3,40 euro. Il titolo finora si è spinto fino al massimo intraday di 3,55 euro.