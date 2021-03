Vigilanza BCE, Enria: solidità banche europee robusta ma “cruciale” la gestione del rischio

editato in: da

(Teleborsa) – Il presidente della Vigilanza bancaria della BCE Andrea Enria ha dichiarato che le banche europee dispongono di livelli di solidità patrimoniale “piuttosto robusti”, attualmente “sui massimi dalla creazione dell’Unione bancaria”. In un’intervista al quotidiano francese Le Monde ha spiegato che questo “significa che sono in grado di assorbire un ammontare rilevante di perdite e continuare a sostenere famiglie e imprese in questi tempi difficili”.

Enria ha però avvertito che le ricadute della crisi “non si sono ancora pienamente viste” nei bilanci delle banche, dato che è probabile che in futuro si assisterà ad un aumento dei prestiti in sofferenza. “Per questo è cruciale la gestione del rischio, la ricatalogazione dei crediti caso per caso e assicurarsi di disporre di adeguati accantonamenti”, ha aggiunto. Quanto al problema della redditività, è possibile che questo si traduca nella necessità di “chiudere sportelli non più necessari”, oppure “razionalizzare” e “in alcuni casi riduzioni dell’organico”. Ma rassicura: “le banche avranno anche bisogno di nuove professionalità e nuove competenze, per sviluppare efficacemente nuovi prodotti e pratiche di distribuzione”.