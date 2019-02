Vietnam, ad Hanoi summit tra Trump e Kim

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo lo storico incontro dello scorsogiugno tra i due Presidenti di Stati Uniti e Corea del Nord, al via il secondo summit tra Donald Trump e Kim Jong-un che si incontreranno alle 18:30, quando in Italia saranno le 12:30 in Italia, al Sofitel Legend Metropole Hotel di Hanoi, in Vietnam. L’incontro sarà l’occasione per un primo round negoziale sulla denuclearizzazione, sul miglioramento dei rapporti bilaterali e sulla pace duratura.

Trump: “Con denuclearizzazione, potenziale economico imponente per Pyongyang” – Intanto, Trump lancia messaggi su Twitter, parlando di “imponente” potenziale economico del Paese in caso di denuclearizzazione. “Il Vietnam – scrive il tycoon – sta prosperando come pochi posti al mondo. Per la Corea del Nord potrebbe essere lo stesso e molto velocemente se decidesse di denuclearizzare”. Il potenziale, aggiunge, “è imponente, un’opportunità grande, come quasi mai accaduto nella storia per il mio amico Kim Jong-un. Lo sapremo piuttosto presto. Molto interessante!”.

Dopo il summit, Kim Jong-un resterà in Vietnam per altri due giorni, seguendo la formula della “visita ufficiale di amicizia”.