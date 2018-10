Quanto ci costa adesso la guerra in Afghanistan

editato in: da

Dal 2001 a oggi, la guerra in Afghanistan ha previsto un enorme esborso da parte di svariati governi italiani. Ecco un calcolo complessivo.

La guerra in Afghanistan prosegue e, ad oggi, detiene un terrificante record. Scoppiato nel 2001, questo conflitto non accenna a concludersi e, per trovarne uno di maggior durata, occorre tornare indietro di ben quattrocento anni.

Una stima sottolinea come tutti i paesi coinvolti abbiano operato una spesa complessiva di più di 900 miliardi, e ovviamente l’Italia ha fatto la sua parte, con cifre vertiginose nell’ultimo decennio, dal 2007 al 2017 (non essendo ancora concluso il 2018, si attende per stime complete).

Tornando un po’ indietro con la memoria, il governo Prodi investì in operazioni in Afghanistan ben 356.1 milioni di euro. Una cifra destinata ad aumentare sensibilmente nel corso degli anni. Fino al 2011 si è registrata una vera e propria corsa al supporto economico del nostro contingente. Nel 2008 i milioni investiti sono stati 389.8, nel 2009 si è quasi raddoppiato lo sforzo, arrivando a quota 638 milioni di euro. Nel 2010 i milioni sono stati 811.4, mentre nel 2011 si è sfiorato il miliardo di euro investito, con 914.7 milioni di euro.

La svolta economica è giunta a partire dal 2012, ovvero da quando i talebani sono giunti a un dialogo, con l’apertura di un ufficio politico talebano in Qatar. L’anno dopo il picco di quasi un miliardo, si è dunque scesi a quota 865.5 milioni di euro, continuando la discesa nel 2013, con 670.6 milioni.

Un’inversione di tendenza giunta fino allo scorso anno, con il 2014 che ha fatto registrare investimenti per 498.9 milioni, il 2015 invece evidenzia il tanto atteso crollo, fino a quota 206.9 milioni, che diventano 198.4 nel 2016 e infine 193.7 nel 2017, ovvero il minimo storico investito dall’Italia per operazioni su questo territorio. Una discesa quanto mai necessaria per un’Italia che arranca, e che oggi prova una manovra finanziaria non priva di rischi, pur di provare a far ripartire l’economia.

Il calo degli ultimi anni di certo limita i danni economici per il popolo italiano, ma i numeri parlano chiaro e, in questi 10 anni, sono stati investiti circa sei miliardi, e per la precisione 5.744.618.440. Nel 2017 l’osservatorio MIL€X aveva analizzato gli effetti delle operazioni di pace sul territorio. Si registra un lieve calo dell’analfabetismo, dal 68% del 2011 al 62% di oggi, così come un modesto miglioramento delle condizioni della donna, limitato alle aree urbane maggiori del paese. L’Afghanistan vanta ancora il tasso più elevato di mortalità infantile, con un’aspettativa di vita generale incredibilmente bassa (51 anni).

Queste sono soltanto alcune delle comparazioni tra 2001 e 2017, ma bastano a sollevare dubbi sugli effetti di questa guerra infinita e sulla necessità di investirvi un capitale enorme italiano.