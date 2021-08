Bretton Woods, 50 anni fa la fine: annuncio-shock di Nixon in tv

editato in: da

50 anni fa l’allora presidente degli Stati Uniti Richard Nixon compariva in televisione per fare un annuncio storico: era il 15 agosto, una domenica, del 1971. Si trattò del blocco, che non si vedeva da 25 anni, di prezzi e stipendi e di un dazio pari al 10% sulle importazioni: ma la cosa più importante fu però il passo indietro degli Stati Uniti rispetto al sistema di Bretton Woods, che nel 1944 aveva assicurato la stabilità dei cambi nei 44 paesi a libero mercato che lo avevano adottato.

Cosa prevedeva il sistema di Bretton Woods e perché Nixon lo ha abolito

Si trattava di un sistema di cambi fissi che prevedeva l’ancoraggio del dollaro all’oro e di tutte le altre monete al dollaro: nei fatti, chiunque possedesse la valuta verde poteva chiedere in qualsiasi momento che venisse cambiata con il prezioso materiale secondo il rapporto fisso di 35 dollari l’oncia.

Una serie di precondizioni spinsero il presidente eletto ad agire di conseguenza. I presupposti di quello che poi è passato alla storia come “Nixon shock” consistevano in un aumento del debito pubblico, nella guerra del Vietnam – che aveva fatto aumentare le spese, – nelle importazioni che avevano superato le esportazioni, conferendo il segno meno alla bilancia dei pagamenti.

Mandando in pezzi il gold standard, Nixon avrebbe aperto ad anni di instabilità economica, gettando allo stesso tempo i presupposti per il boom della finanza e per il ruolo delle banche centrali, che devono assicurare il corretto funzionamento dell’economia dei paesi.

I dati sull’inflazione oggi: è possibile tornare agli accordi del 1944?

Era meglio prima? Per molti non è più possibile tornare a quello che molti importanti economisti, tra cui il celebre John Maynard Keynes, ritenevano un sistema datato, inefficace e addirittura “incivile”. Però, dati alla mano, l’inflazione negli Usa dal 1914 al 1971 crebbe solo di 2,7%.

Al contrario, la situazione odierna, che vede un aumento del costo della vita pari al 5,4% – il più alto da 13 anni – attualmente negli Usa, ha innescato un dibattito tra i falchi, che vorrebbero un intervento della banca centrale americana, la Federal Reserve, per correggere la tendenza al rialzo e chi invece è pessimista sulla ripresa.

Anche in Italia l’Istat ha registrato una crescita dell’indice dei prezzi al consumo: si tratta, in termini pratici, di un aumento delle bollette e della spesa al supermercato che non è necessariamente compensata dall’aumento dei salari.

Tornare a Bretton Woods, però, oggi sarebbe impossibile, a partire dal fatto che non esiste più consenso su una simile misura dopo decenni di fluttuazioni delle valute.