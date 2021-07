Bonus tv, la svolta: tutti possono averlo, a quanto ammonta

editato in: da

Si preannuncia come particolarmente conveniente e inclusivo il bonus per l’acquisto di un nuovo televisore inserito tra le misure previste dal decreto Sostegni. Perché sostituire il proprio apparecchio? La risposta potrebbe avere a che fare con una tecnologia prossima alla scadenza: i televisori che non sono idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC) saranno inservibili nel 2022, quando scatterà l’obbligo di adeguamento (qui tutti i modelli che non a breve non saranno più compatibili).

Di seguito la misura più nel dettaglio: a chi è rivolta, quando sarà operativa e a quanto ammonta il bonus pubblico per il ricambio.

Bonus tv, chi sono i beneficiari e quanto vale

A differenza dell’incentivo da 50 euro predisposto per comprare un nuovo decoder o tv, riservato ai redditi inferiori ai 20mila euro, il bonus tv del dl Sostegni è per tutti. Nessun requisito da rispettare, tranne, naturalmente, la necessità di cambiare il proprio schermo. Una misura sicuramente inclusiva ma anche conveniente. L’importo è infatti doppio rispetto a quello sopra menzionato, peraltro pensato per una platea ben delimitata: il contributo statale sull’acquisto di una nuova tv è al massimo 100 euro. Se non si raggiunge la soglia massima, è perché il bonus viene calcolato sul prezzo del televisore (fino a un massimo, appunto di 100 euro) ed è pari al 20% del costo della tv.

Bonus tv, quando arriva e come funziona

Prima di ottenere il contributo, bisognerà aspettare i tempi tecnici. Il ministero dello Sviluppo Economico e il ministero dell’Economia hanno messo a punto il decreto attuativo che disciplina le regole per l’erogazione del contributo. Una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale bisognerà aspettare due settimane per poter utilizzare lo sconto. La misura è stata finanziata con un fondo accessibile fino al 31 dicembre 2022, ma i tempi potrebbero accorciarsi qualora i 250 milioni previsti vadano esauriti prima di quella data.

Tre sono i punti fermi per ottenere il via libera all’incentivo: essere residenti in Italia, essere in regola con le rate del canone Rai e la rottamazione di un televisore. Con quest’ultimo punto si intende la rottamazione di un apparecchio comprato al massimo nel 2018 e non compatibile con i nuovi standard di trasmissione. Per lo smaltimento della vecchia tv ci si può rivolgere sia al venditore, sia procedere di propria iniziativa senza intermediazioni.

