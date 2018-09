VICENZAORO September fa il tutto esaurito per numero di espositori

editato in: da

(Teleborsa) – E’ in corso in questi giorni VICENZAORO September – the Jewellery Boutique Show, il Salone internazionale del gioiello organizzato da Italian Exhibition Group S.p.A. (IEG) che si tiene presso il quartiere fieristico di Vicenza fino al 26 settembre. La manifestazione registra ancora una volta il tutto esaurito per numero di espositori.

In un’area espositiva lorda di oltre 54mila metri quadri viene rappresentata l’intera filiera grazie all’innovativo format espositivo ormai collaudato: VICENZAORO The Boutique Show, che suddivide tutta l’offerta di prodotto in 6 distretti di aziende omogenee e riconoscibili per posizionamento di mercato e valori (ICON, LOOK, CREATION, EXPRESSION, ESSENCE, EVOLUTION), facilitando incontri di business tra aziende e buyer internazionali.

Numerosi i progetti e le novità di questa edizione settembrina, che vanno dal The Design Room, il concept espositivo dedicato ai designer di gioielleria collocato all’interno della community ICON, al MUSEO DEL GIOIELLO DI VICENZA che presenta la nuova mostra temporanea intitolata “I gioielli del potere: corone e tiare“.

Inoltre in questa edizione è stato presentato il nuovo TrendBook 2020+, la pubblicazione dell’osservatorio indipendente di VICENZAORO – TRENDVISION Jewellery + Forecasting – voluto da Italian Exhibition Group (IEG) per un colpo d’occhio sulle tendenze che influenzeranno il mondo del gioiello, le attitudini dei consumatori e gli andamenti del mercato internazionale del lusso nei prossimi 18 mesi.

Suddiviso per aree tematiche (gioielleria, orologeria e diamanti), il TrendBook 2020+ non si limita a descrivere l’evoluzione dei consumi del mercato del lusso, ma getta uno sguardo attento sui fenomeni emergenti che condizionano l’evoluzione della società, riflettendosi sui comportamenti d’acquisto.