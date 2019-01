Vicenzaoro January, Salone del Gioiello al via il 18 gennaio

editato in: da

(Teleborsa) – Ai blocchi di partenza Vicenzaoro January, il Salone internazionale del Gioiello che prenderà il via domani, 18 gennaio, a Vicenza. Il tema centrale della kermesse, scelto dagli organizzatori di Italian Exhibition Group per il primo appuntamento dell’anno in materia di eccellenza orafa e gioielliera internazionale, sarà quello della”creatività sostenibile“, declinata in ogni sua forma nel corso degli appuntamenti.

La cinque giorni del Salone internazionale, infatti, si articolerà in diverse fasi, a partire da VISIO.NEXT SUMMIT, la tavola rotonda che vedrà riunirsi aziende del settore, esperti internazionali e top influencer, per discutere gli sviluppi futuri del mercato. Subito dopo, nella Hall 7.0 Welcome Lounge avrà luogo la cerimonia inaugurale di Vicenzaoro January, alla quale, insieme ai vertici di IEG, interverranno: il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, la Senatrice Erika Stefani, il Sottosegretario di Stato allo Sviluppo Economico Michele Geraci, il Presidente di ICE Carlo Ferro, il Prefetto di Vicenza Umberto Guidato, l’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Vicenza Silvio Giovine, il Vice Presidente della Provincia di Vicenza Maria Cristina Franco, l’Assessore all’Istruzione, Formazione, Lavoro e Pari Opportunità della Regione Veneto Elena Donazzan, il Questore di Vicenza Bruno Failla, il Presidente di CIBJO Gaetano Cavalieri, il Presidente di Confindustria Federorafi Ivana Ciabatti, il Presidente di Confartigianato OrafiAndrea Boldi, il portavoce nazionale Orafi di CNA Arduino Zappaterra, il Presidente del tavolo intercategoriale Orafo di Vicenza Onorio Zen ed il Vice Presidente FEDERPREZIOSI Stefano Andreis.

Insieme al Vicenzaoro January, che vedrà gli espositori divisi in relazione al posizionamento dei singoli brand, in modo tale da agevolare la fruizione dei visitatori, che, secondo le stime di IGE saranno per il 60% buyer esteri, aprirà i battenti anche T-GOLD. Un Salone internazionale interamente dedicato ai macchinari e alle tecnologie avanzate, concepite per aumentare la qualità dei processi legati alla filiera del gioiello.