VICENZAORO January, è sold out l’edizione 2018

(Teleborsa) – Cresce l’appeal per VICENZAORO January 2018. The Jewellery Boutique Show, in programma nel quartiere espositivo vicentino dal 19 al 24 gennaio 2018, è sold out. Lo hanno confermato questa mattina, 14 dicembre 2017, in un incontro con la stampa Matteo Marzotto, Vice Presidente Esecutivo e Corrado Facco, Managing Director di IEG, Italian Exhibition Group, società nata dall’integrazione tra Rimini Fiera e Fiera di Vicenza.

La Manifestazione di gennaio ospiterà oltre 1500 brand, di cui l’80% è già Cliente di VICENZAORO, i marchi andranno in mostra su oltre 25mila mq con un’incidenza dei brand del segmento alto di gamma che premia la strategia di Italian Exhibition Group di valorizzazione della community. I marchi del lusso a VICENZAORO January segnano infatti un + 10%. E in continua crescita è anche la presenza internazionale: pari al 40%, confermando il ruolo di hub di riferimento del settore dell’appuntamento vicentino.

VICENZAORO January è una vera città del gioiello con sei differenti distretti tematici che facilitano l’incontro tra buyers ed espositori: ICON, LOOK, CREATION, EXPRESSION, ESSENCE, EVOLUTION.

Sold out anche T-Gold, la Mostra internazionale dedicata alle ultime tecnologie e ai macchinari per la lavorazione e la produzione dei gioielli con un + 20% rispetto allo stesso periodo 2017: il padiglione della Manifestazione è stato infatti ampliato, le aziende sono 161 da 16 paesi con Germania, Usa e Italia che rappresentano le eccellenze del settore.

Fil rouge di VICENZAORO January 2018 The Jewellery Boutique Show sarà VISIO.NEXT: interamente dedicato al futuro, enfatizzerà la multicanalità della distribuzione, ovvero l’ultima frontiera nella stretta relazione con i nuovi consumatori. E proprio in apertura di VICENZAORO January si terrà VISIO.NEXT Summit dedicato al lusso e alla gioielleria con importanti affondi sui temi della tracciabilità e sostenibilità che porterà sul palco di Fiera di Vicenza un panel di altissimo livello introdotto da una presentazione di Claudia D’Arpizio, Direttore di Bain&Company e composto da Carlo Capasa, Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, Matteo Marzotto, nella doppia veste di Vice Presidente Esecutivo IEG e Presidente di Dondup, Diego Nardin, AD di Fope, Licia Mattioli, AD di Mattioli e Vice Presidente per l’internazionalizzazione di Confindustria, Adi Al Fardan, Fondatore di Adi Hasan Al Fardan Jewellery Trading.