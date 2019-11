Vicenzaoro January 2020, al via concorso per 60mila studenti

editato in: da

(Teleborsa) – Un concorso aperto a 60mila tra studenti e ricercatori dedicato alle nuove frontiere del business orafo-gioielliero. Il 2020 di Vicenza Oro si apre all’insegna della sfida con la proposta ideata in occasione della Vicenzaoro January The Jewellery Boutique Show eT.GOLD, il salone internazionale per i macchinari e le tecnologie avanzate per i processi di progettazione e realizzazione del gioiello, entrambi in scena fino a Vicenza dal 17 al 22 gennaio 2020.

La manifestazione, firmata Italian Exhibition Group (IEG), vedrà un hackathon, evento dedicato alle varie professioni del mondo informatico organizzato con l’Università di Padova, in cui studenti e ricercatori dovranno ideare nuove soluzioni di business sul tema “Nuovi modi di indossare un gioiello” e “Nuovi modi per realizzare packaging innovativi”. Le 40 migliori proposte saranno poi sottoposte a VOJ 2020 a un advisory board composto da aziende e protagonisti del settore.

Altra novità dell’edizione 2020 di Vicenzaoro January sarà VO VINTAGE, manifestazione dedicata a orologeria e gioielleria d’epoca che si terrà tra il 18 e il 20 gennaio 2020.

Primo appuntamento dell’anno per il settore orafo – gioielliero, VOJ è l’hub internazionale di riferimento per il settore, il più atteso ed esclusivo palcoscenico per le nuove creazioni dei brand top del mercato: 1500 brand espositori, buyers a maggioranza straniera, provenienti da 120 paesi, dalle boutique più prestigiose, ai mall, dagli store delle grandi metropoli mondiali ai retailers.

T-GOLD invece ospita le maggiori industrie in grado di proporre le ultime novità e le tecnologie indispensabili alla produzione orafa. Sono circa 160 le aziende dello scenario mondiale, con un’importante presenza del made in Italy.