Vicenzaoro, IEG: “Attesi oltre 700 espositori. Sold out il distretto Icon”

(Teleborsa) – Saranno oltre 700 i brand espositori sul palcoscenico di Vicenzaoro September 2021. Sold out la community Icon che ospiterà i Luxury Brand più prestigiosi della manifestazione internazionale di riferimento per il mondo orafo e gioielliero in programma a Vicenza dal 10 al 14 settembre. È quanto annuncia IEG – Italian Exhibition Group organizzatore della manifestazione.

“Attendiamo Vicenzaoro perché è l’occasione per mostrare i nostri gioielli a nuovi potenziali buyer internazionali e alla stampa di settore. Un incontro in presenza atteso e dal grande valore relazionale e di business”, commenta Jerome Favier, ceo di Damiani Group.



A Vicenzaoro il marchio Damiani presenterà le novità della collezione Minou caratterizzate dai tagli goccia, smeraldo e cuore e dall’iconica montatura a 6 griffe che enfatizza la luminosità del diamante. Inoltre, – fa sapere IEG in una nota – verrà esibita la parure Mimosa in oro bianco, diamanti e cammeo sardonico.