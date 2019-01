VicenzaOro, consumo orafo in Italia stabile e ottime performance all’estero

editato in: da

(Teleborsa) – Atteso per venerdì 18 gennaio, alla Fiera di Vicenza, VICENZAORO, il primo appuntamento mondiale del settore orafo – gioielliero, organizzato da IEG – Italian Exhibition Group. Per l’occasione, i grandi Osservatori fanno il punto sullo stato del settore in Italia e nel mondo attestando positivamente che, nel nostro paese, il consumo orafo non ha mostrato grandi oscillazioni quest’anno. A supportare il dato, le vendite del Natale 2018 in cui si registrano acquisti di preziosi, bijoux o orologi per il 12% degli italiani, più o meno in sintonia con il 12,3% del 2017.

Anche la composizione della distribuzione sui canali di acquisto resta stabile, con una leggera crescita delle gioiellerie tradizionali rispetto ai centri commerciali a fronte del costante incremento degli acquisti on line – sia su mall come Amazon che sulle e-boutique dei brand.

Scenario sicuramente in crescita all’interno del contesto di mercato per i consumi in generale, soprattutto se considerato unitamente al fatto che gli italiani per il 75,6% hanno dichiarato di voler mantenere il budget di spesa per i preziosi e il 17,2% ha dichiarato di averlo aumentato.

A primeggiare nel settore rimangono però le esportazioni e , per il made in Italy, il settore orafo-gioielliero si conferma un settore strategico con un saldo commerciale in avanzo per 3,17 miliardi di euro nei primi 3 trimestri del 2018. In particolare si segna un più netto in alcuni mercati come UK, Sudafrica, Canada, Giappone e Russia aprendo anche opportunità a ulteriori crescite.