VicenzaOro, chiude con oltre 35.000 presenze

(Teleborsa) – Complessivamente Vicenzaoro January, il primo appuntamento annuale della IEG Jewellery Agenda, si chiude con oltre 35.000 presenze nei sei giorni di manifestazione e con grande soddisfazione di tutti gli attori. L’edizione appena conclusa VOJ ha messo in vetrina 1500 brand, 42% dei quali provenienti da 35 Paesi e dalle più importanti aree di produzione italiane. In questa edizione, che ha avuto come fil Rouge la creatività sostenibile, cresce la qualità dei buyer in fiera, attratti dalla piattaforma di business di Vicenzaoro, fisica e digitale, e dalla sua sua capacità di matchmaking.

Si attestano ad oltre il 60% le presenze di operatori stranieri con USA e Cina che confermano la performance del 2018 e l’Europa Continentale che afferma la sua importante presenza con significative crescite in particolare in alcuni Paesi: il trittico Germania Svizzera Austria segna un +12% delle presenze, così come il Regno Unito (+11,7%), la Francia (+10,5%) e la Spagna (+ 9,6%). Anche il Nord Europa cresce del +10,5%.

In forte ripresa gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita che, nonostante le questioni aperte rispetto alle tassazioni dei primi, segnano un +24,2%. Russia e Ukraina, fondamentali non solo per la filiera dell’oro e del gioiello Made in Italy ma anche per la domanda a livello mondiale crescono del 10,4%. Eccezionali le presenze dal Kazakistan a +46%.

La provenienza dei visitatori dall’Italia ha confermato il dato positivo dello scorso anno.