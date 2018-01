VicenzaOro 2018, perle e coralli sotto i riflettori dei maggiori esperti mondiali

(Teleborsa) – La responsabilità ambientale, ma anche sociale ed economica, nel settore della gioielleria è stata al centro del seminario tenutosi oggi, 23 Gennaio, in occasione di VICENZAORO JANUARY 2018, la Boutique Internazionale del Gioiello a Vicenza. Intitolato “Green and Blue Jewellery, Environmentally Sustainable Luxury”, il seminario è stato organizzato da CIBJO, Confederazione Mondiale della Gioielleria, ed Italian Exhibition Group.

La sostenibilità ambientale, che fa riferimento alla capacità dei sistemi biologici di preservare la propria diversità e produttività nel corso del tempo, in genere non viene associata al mondo della gioielleria, nel quale molte delle materie prime sono il risultato di attività minerarie, e una volta estratte dalla terra non si rigenerano. Malgrado ciò, oggi la sostenibilità riveste un ruolo di fondamentale importanza nel settore della gioielleria. Negli ultimi anni tale tema è stato affrontato da una prospettiva prevalentemente sociale ed economica, alla base della quale risiede il fatto che le risorse naturali pregiate utilizzate in gioielleria possono garantire opportunità economiche e sociali sostenibili alle popolazioni ed alle comunità che vivono nelle aree del mondo, spesso povere, dove si trovano tali risorse.

Tuttavia esistono settori della gioielleria nei quali sia i prodotti sia le attività commerciali possono diventare sostenibili sotto il profilo ambientale, sociale ed economico. In tali settori molto spesso si fa uso di materali organici che vivono nell’ambiente marino, nel quale la sostenibilità è possible grazie all’aquafarming, come nel caso delle colture di perle, e, in misura minore, del corallo.

Il panel focalizzato sul tema degli aspetti ambientali e sostenibili della gioielleria in occasione del seminario di VICENZAORO “Green and Blue Jewellery, Environmentally Sustainable Luxury” era costituito dai maggiori esperti a livello mondiale. Tra di loro Laurent Cartier, SSEF, Basilea, Svizzera, co-fondatore del Sustainable Pearls Project; Justin Hunter, J. Hunter Pearls, Fiji, Presidente della Fiji Pearl Association e fondatore del nuovo progetto di sviluppo del settore delle perle delle isole Fiji; Shigeru Akamatsu, Mikimoto Pearls, Giappone, Vice Presidente della CIBJO Pearl Commission; Jacques Christophe Branellec, Jewelmer Joaillerie, Filippine, Vice Presidente della CIBJO Pearl Commission; e Rui Galopim de Carvalho, fondatore della Portugal Gemas Academy, Portogallo, Vice President della CIBJO Coral Commission.

Il seminario è l’ultimo di una serie di eventi formativi organizzati da CIBJO e da Italian Exhibition Group, e fa parte di un programma congiunto, approvato dall’ECOSOC, Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, a sostegno della Responsabilità Sociale d’Impresa e della sostenibilità nel settore internazionale della gioielleria.

“Ciò che il seminario intende sottolineare è che non bisogna accettare compromessi quando si parla di gioielleria e di responsabilità ambientale e sociale – ha sottolineato Corrado Facco, Direttore Generale di Italian Exhibition Group e Vice Presidente della Confederazione Mondiale della Gioielleria -. Il nostro obiettivo deve essere quello di assicurarci che quando i consumatori acquistano un gioiello, siano ispirati a farlo non solo perché è un oggetto di valore, bello e significativo sotto il profilo emozionale, ma anche perché contribuisce a migliorare il benessere delle persone comuni nei paesi in via di sviluppo, oltre che alla tutela ambientale”.