Vianini, risultati positivi nel 2017

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Vianini ha approvato i risultati dell’esercizio 2017, che hanno visto i ricavi salire dell’8,3% a 39,9 milioni di euro e il risultato netto positivo per 4,9 milioni di euro (10,9 milioni euro nel 2016) di cui 1,9 milioni di euro di competenza del Gruppo. Il Risultato, al netto delle operazioni non ricorrenti dovute alla liquidazione di investimenti finanziari ed alla dismissione di attività industriali, sarebbe stato positivo per 8,4 milioni di euro di cui 5,4 milioni di euro di competenza del Gruppo.

La Posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2017 è negativa per 243,3 milioni di euro (negativa per 217,4 milioni al 31 dicembre 2016).

Proposto un dividendo di 0,06 euro ad azione.

Il titolo ha chiuso la seduta odierna, 9 marzo 2018, in deciso rialzo a Piazza Affari con un +3,15%.