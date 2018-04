Vianini, disco verde da assemblea a bilancio 2017

editato in: da

(Teleborsa) – Semaforo verde dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Vianini che haapprovato il bilancio 2017 che si è chiuso con ricavi operativi a 39,9 milioni di euro, in crescita dell’8,3% rispetto al 31 dicembre 2016 (36,8 milioni di euro). Il margine operativo lordo è stato pari a 15,8 milioni di euro, in crescita del 24,8% rispetto al 2016 (12,6 milioni euro). Il risultato netto è stato positivo per 4,9 milioni di euro (10,9 mila euro nel 2016) di cui 1,9 milioni di euro di competenza del Gruppo.

Su proposta del Consiglio di Amministrazione è stato deliberato un dividendo pari a 0,06 euro per azione (0,05 euro nel 2016). Il pagamento è previsto per il 23 maggio 2018 (stacco cedola in borsa il 21 maggio) e con “record date” alla data del 22 maggio 2018.

L’Assemblea ha espresso parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.