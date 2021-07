Vianini, CdA approva i risultati del primo semestre 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Vianini – società del gruppo Caltagirone attiva nella realizzazione di strutture in cemento e di materiali per l’armamento ferroviario – ha registrato un risultato di competenza del gruppo pari a 6,1 milioni euro nei primi sei mesi dell’anno (21 mila euro nel primo semestre 2020) anche per effetto dell’utilizzo delle norme per il riallineamento operato da una società controllata. Il Gruppo Domus ha contribuito a tale risultato per 6,9 milioni di euro (495 mila euro al 30 giugno 2020).

Il margine operativo lordo è stato pari a 1,7 milioni di euro (2,3 milioni di euro nel corrispondente periodo del 2020), i ricavi operativi pari a 4,2 milioni di euro (4,4 milioni di euro al 30 giugno 2020). Il risultato netto della gestione finanziaria è stato negativo per 1,9 milioni di euro (negativo per 2,1 milioni di euro al 30 giugno 2020), mentre l’Indebitamento Finanziario Netto è pari a 167,7 milioni di euro (164,7 milioni di euro al 31 dicembre 2020) di cui 154,1 milioni di euro relativi al fabbisogno finanziario inerente all’attività del Gruppo Domus.