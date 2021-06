Viaggi transatlantici, invito alla riapertura

editato in: da

(Teleborsa) – Invito alla riapertura dei viaggi transatlantici da parte dei leader dell’aviazione negli Stati Uniti e nel Regno Unito, in attesa degli incontri del G7 previsti per la fine di questa settimana in Cornovaglia.

A firmare il documento congiunto Doug Parker, CEO American Airlines; Sean Doyle, CEO e Chairman British Airways; Ed Bastian, CEO Delta Air Lines; John Holland-Kaye, CEO Heathrow; Robin Hayes, CEO JetBlue; Scott Kirby, CEO United; Roger Dow, President e CEO U.S. Travel Association; Shai Weiss, CEO Virgin Atlantic.