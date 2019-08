Viaggi di Nozze sempre più green: si punta su ecosostenibilità

editato in: da

Teleborsa – I Millennials hanno le idee chiare riguardo ai loro viaggi di nozze: devono essere “green”. Questo quel che emerge da una curiosa ricerca di Morgan Stanley.

L’analisi ha mostrato che il 75% degli appartenenti alla Generazione Y, noti come Millennials, ossia coloro che sono nati negli anni ’80 e ’90 (nel linguaggio giornalistico italiano il termine viene spesso usato erroneamente per indicare i nati dal 2000 in poi), ritiene che i loro investimenti possono influire sul cambio climatico. Dunque anche le lune di miele devono essere all’insegna dell’ecosostenibilità.

Tra le idee che vanno per la maggiore ci sono i viaggi in treno come la USA coast to coast, l’Eastern & Oriental Express da Bangkok a Singapore e la Transiberiana.

Molto ricercati anche i viaggi in barca a vela con il caicco e il catamarano, appositamente scelti per visitare al meglio posti esotici come i Caraibi o la Polinesia.

Un itinerario a piedi tra le montagne, per immergersi nella wildlife del Canada, è un altro dei metodi green più sfruttati e analizzati dalla ricerca.

Sempre più, infine, le strutture ricettive che accettano la sfida di progettarsi in un’ottica sostenibile come quelle presenti in Nuova Zelanda: qui non mancano le iniziative in cui piantare alberi, uno dei gesti più efficaci che si possano fare per compensare le emissioni inquinanti e combattere il cambiamento climatico.