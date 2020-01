Viadotto Cerrano, MIT favorevole a riapertura traffico Tir

editato in: da

(Teleborsa) – Via libera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) al ripristino della circolazione dei mezzi pesanti sul viadotto Cerrano dell’Autostrada A14.

Questo il contenuto della relazione dell’Ufficio Ispettivo territoriale, UIT, del MIT al concessionario Autostrade per l’Italia che ne ha fatto richiesta. La riapertura del ponte in ogni caso dovrà essere autorizzata dall’autorità giudiziaria.

Dalle verifiche svolte dall’Istituto nazionale delle saldature e dalla “modellazione” della frana eseguita dall’Università di Roma “La Sapienza”, il MIT ritiene necessario un sistema di monitoraggio “dinamico della frana” sulle parti sensibili delle fondazioni e delle sottofondazioni del viadotto, in modo continuativo, attraverso sensori e rilievi topografici dei pali maggiormente sollecitati.

Autostrade per l’Italia dovrà poi definire un piano adeguato di gestione delle emergenze da attivare oltre determinate soglie di allerta, essenziali per l’uso in sicurezza dell’infrastruttura, che se superate, comporteranno la chiusura del viadotto.

In conclusione il MIT esprime parere favorevole al transito dei Tir purché vengano rispettati l’obbligo di interdistanza non inferiore ai 100 metri, il limite di velocità a 60Km/h e il divieto di sorpasso.