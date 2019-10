Via libera alla fusione del Costa d’Amalfi nella Gesac

editato in: da

(Teleborsa) – E’ convocata per domani, 17 ottobre, l’assemblea dei soci del Consorzio dell’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi, chiamata a ratificare la fusione per incorporazione nella Gesac, società di gestione dell’Aeroporto di Napoli Capodichino. La nascita del polo aeroportuale campano è stata sancita dal Consiglio Regionale che ha approvato a maggioranza la delibera di Giunta regionale del 1 ottobre scorso.

I soci del Consorzio Aeroporto di Salerno (Regione Campania all’80% e la quota restante suddivisa tra Camera di Commercio di Salerno e Regione Basilicata) deterranno il 5% circa del capitale azionario.

Il primo passo della nuova società sarà concludere la gara d’appalto, per l’allungamento della pista a 2200 metri. I lavori dovrebbero essere aggiudicati entro fine anno. L’idea è dare corso ai lavori dopo l’estate 2020 per avere la pista pronta a primavera 2021 e consentire di svolgere il redditizio movimento dei voli privati che si concentra tra giugno e settembre.