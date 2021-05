Vetrya, CdA approva operazione di rafforzamento patrimoniale

editato in: da

(Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di Vetrya, società quotata su AIM Italia e attiva nello sviluppo di servizi, piattaforme e applicazioni digitali, ha approvato un’operazione di rafforzamento patrimoniale da sottoporre all’assemblea degli azionisti.

In particolare, l’operazione prevede una proposta di aumento di capitale sociale riservato al socio Aglaia Holding S.r.l. per un importo complessivo di 250.000 euro (funzionale all’accesso al Fondo Patrimonio PMI promosso da Invitalia), una proposta di aumento di capitale sociale in opzione per un importo complessivo massimo di 1,5 milioni di euro (Aglaia Holding S.r.l. ha dichiarato il proprio sostegno all’operazione impegnandosi a sottoscrivere l’aumento fino a massimi 750.000 euro) e una proposta di emissione di un prestito obbligazionario convertibile cum warrant riservato ad un investitore istituzionale specializzato.

“La diffusione della pandemia ci ha imposto di rivedere i modelli di vita, sociale, aziendale. La nostra società ha reagito prontamente a questa discontinuità, anticipando il Piano industriale ad inizio 2021 – ha commentato il presidente e AD Luca Tomassini – Questa irreversibile trasformazione in atto offre nuove e importanti occasioni di crescita e sviluppo per aziende come la nostra: cloud, video, intelligenza artificiale, e-payment, IoT, 5G, big data e device connessi rappresentano i pilastri dello sviluppo economico dei prossimi anni. Oggi la nostra società è in condizione di affrontare nuove stagioni di crescita, sviluppo, innovazione con impegno e determinazione. Le operazioni finanziare che abbiamo deliberato costituiscono le fondamenta solide su lungo periodo per la crescita futura del nostro gruppo“.