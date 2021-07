Vespa in mostra al museo Autoworld di Bruxelles per celebrare 75 anni di storia

editato in: da

(Teleborsa) – 75 modelli di Vespa in mostra al Palais Mondial di Bruxelles per celebrare i 75 anni dell’iconico marchio di moto: è l’iniziativa lanciata dal museo Autoworld di Bruxelles, una delle più grandi e prestigiose collezioni del mondo dedicate alla storia del motorismo.

L’esposizione, che si terrà fino al prossimo 15 agosto, vuole essere un omaggio agli oltre 5000 vespisti iscritti a circa una sessantina di Vespa Club ufficiali presenti in Belgio ed ai valori più profondi del marchio. Nel corso della sua storia, la Vespa ha superato la sua funzione di mezzo per il commuting facile ed elegantem, per diventare un brand globale, simbolo della tecnologia e dello stile italiani.

L’esposizione vuole ripercorrere la sua storia ed include, oltre ai modelli di Vespa realizzati a Pontedera, anche rari esemplari prodotti per alcuni periodi in altri Paesi europei: lo stabilimento MISA di Jette, in Belgio, e poi in Francia, Germania, Inghilterra e Spagna.

Dal passato ad oggi: dalle versioni sidecar e tre ruote Ape, fino alle più recenti Vespa 946, Vespa Elettrica e la versione speciale Vespa

75th, nata per celebrare questo importante compleanno.