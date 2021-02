Very Mobile: Francesco Totti protagonista della nuova campagna pubblicitaria

editato in: da

(Teleborsa) – Very Mobile, l’operatore semi-virtuale del gruppo CK Hutchison Holdings Ltd., torna in tv dal 14 febbraio con una nuova campagna pubblicitaria e un testimonial d’eccezione: Francesco Totti. Il campione del mondo della nazionale di calcio è la “punta di diamante” dei nuovi spot, in onda su tutte le emittenti nazionali e sul web per promuovere una interessante offerta da 100 Giga.

Per Fabio Ariolli, direttore di Very Mobile, “Francesco Totti, con il suo stile spontaneo e sincero, incarna la missione di Very: parlare la stessa lingua dei clienti e fare della chiarezza e della semplicità un punto di forza. Si tratta di una scelta fortemente voluta e in linea con i valori di autenticità, semplicità e popolarità che caratterizzano il brand”.

“Chiamata” è il primo soggetto della campagna, firmata dall’agenzia SuperHumans e diretta dal regista Gigi Piola. Francesco interpreta, con la consueta ironia, uno speciale “assistente vocale” che aiuta le persone a raggiungere i propri obiettivi quotidiani.

Lo spot è pianificato su tutte le principali emittenti in formati da 20 e 15 secondi.