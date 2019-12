Vertice UE trova l’accordo sul Clima: verso la neutralità nel 2050

editato in: da

(Teleborsa) – E’ stato un successo il vertice europeo sul Clima, che si è concluso a tarda notte, con un l’intesa sulla neutralità climatica nel 2050 all’interno dell’Unione. Un accordo che, per ora, esclude solo la Polonia, che avrà tempo per decidere sino a giugno 2020.

L’annuncio dell’intesa è stato dato nella notte dal presidente del Consiglio Europeo Charles Michel. Grande soddisfazione è stata espressa dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, la quale ha ammesso che “c’è stato un intenso dibattito”, ma il primo Consiglio “è stato un successo ed i leader lo hanno sostenuto”.

“Siamo pronti, vogliamo essere un modello ed essere apripista”, ha affermato la von der Leyen, aggiungendo che c’è stato un “grande sostegno da parte degli Stati membri”. La numero uno di Bruxelles ha poi espresso “comprensione” per la Polonia, ricordando che il Paese è “ancora fortemente dipendente dal carbone” ed ha dunque “bisogno di esaminare con più attenzione la nostra proposta”.

“Sono abbastanza soddisfatta, non c’è stata una divisione dell’Europa, c’è solo uno Stato membro che ha bisogno di un po’ di tempo per mettere in opera questa politica, ma abbiamo una buona prospettiva di avere successo“, ha ribadito la cancelliera tedesca Angela Merkel al termine del vertice.

Il piano finalizzato al raggiungimento della neutralità nel 2050 è stato firmato da tutti i membri, eccetto la Polonia, che aveva opposto da subito delle resistenze. L’intesa, dunque, è stata raggiunta grazie ad una soluzione di compromesso, che esclude la Polonia concedendo tempo fino a giugno 2020 per decidere se aderire. Un’adesione che verrà a dipendere dagli strumenti finanziari approntati nell’ambito del fondi di transizione per finanziare la riconversione delle sue fonti energetiche previsti dal Green New deal.

Anche fra i Paesi firmatari, però, sono state accolte alcune rimostranze, da parte della Repubblica Ceca e della Francia, per quel che concerne il nucleare. Il vertice, nelle sue conclusioni, ha affermato che il Consiglio europeo “rispetta i diritti di ogni Stato membro di decidere il suo mix energetico” e che “alcuni Paesi hanno indicato che useranno l’energia nucleare” all’interno di questo mix.

