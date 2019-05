Versalis (Eni) e Montello, accordo per nuova gamma prodotti in plastica da imballaggi riciclati

editato in: da

(Teleborsa) – Versalis (Gruppo Eni) e Montello SpA hanno siglato un accordo finalizzato allo sviluppo di una nuova gamma di prodotti in polietilene da imballaggi riciclati.

Grazie alle consolidate competenze tecnologiche e commerciali nel polietilene, le due aziende hanno messo a punto diversi prodotti che potranno contenere fino al 70% di plastica da post-consumo, destinati a soddisfare le esigenze del settore imballaggi e agricolo, due delle principali applicazioni di questo materiale.

“In Versalis siamo impegnati a sviluppare soluzioni concrete in ambito economia circolare e per farlo crediamo sia fondamentale unire forze e competenze della filiera – ha dichiarato Daniele Ferrari, Amministratore Delegato di Versalis -. Chiudere davvero il cerchio significa anche trasformare la plastica riciclata in nuova materia prima per applicazioni di valore, e lo stiamo realizzando insieme a un partner di eccellenza nel mondo del riciclo come Montello”.

“Che un grande produttore di polimeri vergini come Versalis entri, tramite un accordo con Montello, nel settore del riciclo plastica è un segno di grande attenzione e sensibilità verso l’ambiente e alla inderogabile necessità che la plastica a fine vita venga riciclata e reimmessa nel ciclo produttivo e di consumo”, ha dichiarato Roberto Sancinelli, Presidente Montello SpA.

(Foto: ©yarruta/123RF)