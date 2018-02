Veronafiere, l’Italia diventa primo fornitore di macchine per il marmo in Egitto

(Teleborsa) – È made in Italy il motore dell’industria del marmo in Egitto. Portano il marchio di fabbrica italiano, infatti, la maggior parte dei macchinari utilizzati dalle oltre 550 cave locali per estrarre, tagliare e lavorare 5,2 milioni di tonnellate di marmi e graniti ogni anno.

Nel 2016, l’Italia ha superato lo storico rivale cinese quale primo fornitore di tecnologie in Egitto, recuperando dopo tre anni il primo posto in classifica con il 47,3% delle quote di mercato e un fatturato pari a 9 milioni di euro.

A certificare il sorpasso tricolore sono i dati della ricerca Marble and Natural Stone in Egypt, curata dall’esperto Carlo Montani, presentata in anteprima nel corso di Marmomac Samoter Egypt – Forum for the Construction Industry. L’appuntamento dedicato ai settori della pietra naturale e dei macchinari per l’edilizia, è organizzato da Veronafiere al Cairo, il 18 e 19 febbraio e vede la collaborazione di ICE-Agenzia, il patrocinio dell’ambasciata italiana al Cairo e il coordinamento scientifico di Isim-Istituto internazionale del marmo.

L’Egitto rappresenta il settimo produttore lapideo a livello mondiale. Nel paese nordafricano, la pietra naturale gioca un ruolo primario anche nel settore delle costruzioni, in continua crescita grazie al programma statale di investimenti al 2020 per oltre un milione di unità abitative, strutture alberghieri e resort di lusso al Cairo, sul Mar Rosso e sulla costa nord e la realizzazione, lungo il canale di Suez, di un imponente polo logistico ed industriale.

Le stime elaborate da Montani parlano di un’espansione del comparto del 15% entro il 2020, pari ad un incremento di 750 mila tonnellate di marmi.

Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere, parla dell’Egitto come “nazione strategica nel piano di internazionalizzazione” del polo fieristico italiano. “Con il forum al Cairo abbiamo scelto di consolidare la nostra presenza nelle filiere della pietra e delle macchine da cantiere in quest’area, forti dell’esperienza dei due brand più noti nel campo del marmo e del building, Marmomac e Samoter“.