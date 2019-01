Verizon sotto le vendite: delude il fatturato

editato in: da

(Teleborsa) – Risultati di bilancio non troppo convincenti per Verizon Communications. L’operatore wireless americano ha archiviato il 4° trimestre del 2018 con un utile pari a 2,1 miliardi di dollari, o 47 centesimi per azione, rispetto ai 18,8 miliardi, o 4,57 per azione, dello stesso periodo dell’anno precedente. Al netto delle poste straordinarie l’EPS si è attestato a 1,12 da 86 centesimi, battendo le attese degli analisti che erano per 1,09 dollari.

Delude il fatturato, salito a 34,3 miliardi dai 34 miliardi precedenti, meno dei 34,4 miliardi stimati dagli esperti.

Per il 2019 l’azienda prevede una crescita del fatturato consolidato a una sola cifra.

Depresso il titolo Verizon sulla piazza di Wall Street, con scambi in ribasso del 2,65%.