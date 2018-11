Verisure Italia, Ilker Matmi nuovo Direttore Generale

editato in: da

(Teleborsa) – Ilker Matmi è il nuovo Direttore generale in Italia di Verisure, azienda leader nel nostro Paese e in Europa nel settore dei sistemi di allarme residenziali. Matmi sostituisce Alberto Pèrez alla guida della sezione italiana dell’azienda dal 2016.

Verisure Italia ha raggiunto, in soli 5 anni, 75 mila clienti e ben 1.200 tra dipendenti e collaboratori, con un incremento del portfolio clienti del 60%. Verisure in Europa ha oggi 2,7 milioni di clienti e più di 12 mila dipendenti.

Dal 2015 Hellman & Friedman è l’azionista di maggioranza di Verisure che ha registrato un tasso di crescita degli investimenti del 40% solo nell’ultimo biennio.

Il nuovo direttore generale Ilker Matmi ha ricoperto il ruolo di consulente strategico in Value Partners, di Direttore Generale in Luxottica Turchia e in L’Oreal Italia PPD.

Ilker Mat si pone come obiettivo di crescita per il 2025 la triplicazione degli investimenti e la quintuplicazione del portafoglio clienti supportati da un incremento di 7 volte l’attuale workforce.