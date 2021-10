Vent’anni da strage Linate, ENAC propone 8 ottobre Giornata “Per non dimenticare”

(Teleborsa) – Sono trascorsi vent’anni dal tragico incidente di Linate dove, nella collisione tra un MD-87 della compagnia scandinava SAS e un

Cessna Citation privato, persero la vita 118 persone: il mondo aeroportuale le ha ricordate con un minuto di silenzio in

tutti gli scali nazionali. Una messa, il progetto ENAC di istituire una Giornata nazionale “Per non dimenticare” con la ferma volontà di non lasciare che “la polvere del tempo cada su eventi così gravi”.

Il Presidente dell’ENAC Pierluigi Di Palma e il Direttore Generale Alessio Quaranta hanno partecipato alla cerimonia di commemorazione organizzata dal Comitato 8 ottobre, insieme alla Fondazione, a Milano.

“L’impegno dell’ENAC – afferma il Presidente Di Palma – è stato ed è il rafforzamento della sicurezza aerea per evitare che altre tragedie accadano ancora. Per questo proponiamo che l’8 ottobre sia riconosciuta come Giornata nazionale “Per non dimenticare”. Vogliamo sensibilizzare l’opinione pubblica e le nuove generazioni ai problemi della sicurezza dei mezzi di trasporto, settore che non deve essere piegato esclusivamente alle logiche del libero mercato”.

Proprio l’incidente di Linate ha modificato profondamente l’aviazione civile in Italia. “In questi venti anni – commenta il Direttore Generale Quaranta – abbiamo lavorato fianco a fianco con il Comitato 8 ottobre per migliorare non solo la sicurezza, ma anche l’assistenza ai familiari delle vittime in caso di incidente aereo. Insieme abbiamo studiato e applicato procedure che sono poi diventate modello per altri Paesi”.

L’ENAC – chiarisce la nota – “rimane accanto alla Fondazione anche nel progetto di realizzare sulla tragedia di Linate una raccolta di testimonianze in audio e video, continuando la collaborazione nella consapevolezza sempre viva del dolore incancellabile generato dall’incidente”.