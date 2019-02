Venice Simplon Orient Express, aria condizionata e tecnologia su 4 carrozze d’epoca

editato in: da

(Teleborsa) – Una sfida difficile ai limiti dell’impossibile poteva sembrare l’installazione su carrozze ferroviarie d’epoca delle tecnologie più avanzate per garantire confort e sicurezza. Ma Knorr-Bremse Rail Systems Italia ha compiuto l’opera. Nello stabilimento MIDA di Collesalvetti, vicino a Livorno, in pochi mesi di lavoro durante la sosta invernale, sono stati installati sistemi di allarme per i viaggiatore e impianto di aria condizionata su quattro lussuose vetture del Venice Simplon Orient Express (VSOE), da tempo treno turistico di lusso ma per molti decenni in servizio regolare con il ben più anziano fratello, il leggendario Orient Express in perenne spola tra Parigi e Istanbul.

La progettazione, realizzazione e installazione dei sistemi, grazie all’intuizione e alle soluzioni di Rail System per le proprie competenze ingegneristiche, sono state programmate per i soli 4 mesi invernali, da novembre a marzo, in cui il treno non effettua servizio. Un compito difficile è stato rendere possibile l’installazione di sistemi altamente tecnologici in spazi ristretti garantendo il rispetto dell’estetica delle storiche carrozze.

“La combinazione dell’eccellenza tecnologica di Knorr-Bremse e la competenza di MA SERVICE nelle operazioni d’installazione – ha dichiarato Simone Mantero, Amministratore Delegato di Knorr-Bremse Rail Systems Italia – rappresentano il top di categoria al servizio di un treno che ha attraversato la storia ispirando capolavori del cinema e della letteratura. La nostra azienda è felicissima di collaborare con VSOE in questo progetto di modernizzazione e di valorizzazione dello splendore del treno e ci auguriamo che questa importante partnership possa consolidarsi anche in progetti futuri”.

Sottoposte all’intervento di miglioramento di sicurezza e confort appunto quattro carrozze, ristorante, pullman, letti e bar. VSOE è di proprietà del Gruppo turistico-alberghiero britannico Belmond Ltd, ma dallo scorso dicembre sono state avviate trattative per la cessione a LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, multinazionale francese del lusso con sede centrale a Parigi, la cui conclusione è fissata per la metà del 2019. Il Venice Simplon Orient Express, in servizio da marzo a novembre, segue in prevalenza il classico itinerario London-Paris-Milano-Venezia via Tunnel del Semplone. Percorre anche occasionalmente l’intera rotta originale fino a Istanbul.

Il Gruppo Knorr-Bremse, con sede aziendale principale a Monaco di Baviera, è il primo produttore mondiale di sistemi frenanti per veicoli commerciali e ferroviari. In qualità di avanguardia tecnologica, Knorr-Bremse guida in maniera da oltre 110 anni lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e l’assistenza di moderni sistemi frenanti. La società ha generato nel 2017 un fatturato di 6,24 miliardi di euro e ha impiegato circa 28.000 dipendenti nel mondo.

Knorr-Bremse Rail System Italia impiega circa 500 persone nel nostro Paese, divise in tre stabilimenti: un impianto produttivo ad Arcore (Milano), un altro a Buccinasco (Milano) e il terzo a Campi Bisenzio, alle porte di Firenze.