Venezuela: stop all’ingresso di aiuti umanitari

(Teleborsa) – La strategia approvata dal Parlamento venezuelano, siglata dall’opposizione e utile a favorire l’ingresso nel paese degli aiuti umanitari offerti dai governi stranieri, non è riuscita ad attecchire, negata dal Presidente Maduro, che, stando a quanto denunciato da un Deputato dell’opposizione, avrebbe già messo sotto controllo il ponte al confine con la Colombia per bloccare l’arrivo di alimenti e medicinali.

Già dall’approvazione, infatti, il Presidente di Caracas si era detto contrario all’ingresso dei convogli poiché questo avrebbe potuto rappresentare il pretesto per un intervento militare statunitense.

Senza più oro né petrolio, le due risorse che fino ad ora avevano finanziato il Governo del Presidente, la crisi economica venezuelana è destinata ad accentuarsi, riflettendosi sulla popolazione ormai esasperata. Le criticità, già presenti alla chiusura del Governo Chavez per via dell’ascesa dell’inflazione unita alla svalutazione del bolivar, erano dilagate dopo l’elezione di Maduro nell’aprile del 2013. Con il crollo del prezzo del greggio e l’incremento dei prezzi amministrati mossi a contrasto del deficit interno, l’impresa venezuelana aveva perso l’incentivo a produrre mentre la banca centrale di Caracas continuava a stampare moneta senza sosta. Il Governo, traghettato il paese verso l’iperinflazione, aveva cercato di arginare la crisi economica attraverso l’emissione del nuovo bolivar. La soluzione, però, non aveva dato spinta all’economia, costringendo i venezuelani a sostituire la valigia con il portafoglio per contenere la quantità di denaro adeguata all’acquisto di quei pochi beni rimasti sugli scaffali dei negozi.