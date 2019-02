Venezuela, Maduro rompe con la Colombia. Appello di Guaidò alle forze armate

editato in: da

(Teleborsa) – Sempre più tesa la situazione in Venezuela, nel pieno di una pericolosa escalation di violenza e scontri, con le milizie fedeli a Nicolas Maduro che sparano lacrimogeni e proiettili di gomma sui dimostranti per impedire il passaggio degli aiuti internazionali. Il regime, seppur sempre più isolato, non arretra. Il bilancio già ora drammatico è destinato a salire. Sarebbero quasi trecento i feriti tra i dimostranti che sostengono Juan Guaidò, il Presidente autoproclamato. Ma qualcuno parla anche di vittime.

MADURO ROMPE CON LA COLOMBIA – La frontiera più calda è quella con la Colombia. Lì Juan Guaidò si è presentato assieme al presidente di Bogotà Ivan Duque, annunciando l’inizio dell’operazione “pacifica, multilaterale e umanitaria” per fare entrare in Venezuela i camion con cibo e medicine inviate dalla comunità internazionale. Non si è fatta attendere la contromossa di Maduro che ha deciso di interrompere le relazioni con la Colombia, ordinando ai diplomatici di lasciare il Paese. Poi si è rivolto a una folla di suoi sostenitori: “Cosa pensate delle minacce di Donald Trump? Ci sta mandando cibo avariato, grazie! Trump, togli le tue mani dal Venezuela. Yankee go home”.

GUAIDO’, APPELLO ALLE FORZE ARMATE – Guaidò, intanto, ha chiesto alle forze armate di schierarsi al suo fianco: “Chi non sta a fianco del popolo e impedisce l’ingresso degli aiuti è un disertore che tradisce il nostro popolo. Chi ci accompagna a salvare la vita dei venezuelani è un vero patriota”, ha detto. E si cominciano a registrare le prime defezioni significative. Almeno 60 soldati e poliziotti sono passate dalla sua parte.

I primi ad abbandonare Maduro, al Simon Bolivar International Bridge, sono stati il tenente Richard Sanchez Zambrano e i sergenti maggiori Edgar Valera e Oscar Torres Suarez Torres. A bordo del loro carrarmato hanno sfondato la barriera e si sono presentati dall’altra parte.