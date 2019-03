Venezuela, Guaidò rientrato nel paese per continuare liberazione

editato in: da

(Teleborsa) – Il numero uno dell’opposizione venezuelana, Juan Guaidò, è atterrato all’aeroporto della capitale Caracas, dopo aver lasciato il paese per 10 giorni per un tour dell’America Latina. Al suo ritorno è stato accolto da un bagno di folla che urlava il suo nome insieme allo slogan “Si, se puede” (Si, si può).

Dopo aver rivolto i suoi saluti ai diplomatici che lo attendevano, il Presidente ad interim – riconosciuto tale da diversi paesi occidentali – ha assicurato, riferendosi al Governo del Presidente Nicola Maduro, che molto presto “l’usurpazione” verrà archiviata.

In un tweet, Guaidò aveva promesso che il suo ritorno nel paese sarebbe stato utile a continuare il lavoro e a rafforzare le pressioni interne utili a liberare il Venezuela. Intanto, il Vice Presidente americano Mike Pence ha scritto in un tweet che “il rientro sicuro di Juan Guaidò in Venezuela è della massima importanza per gli Usa. Qualsiasi minaccia, violenza o intimidazione contro di lui non sarà tollerata e avrà una risposta rapida“.