Venezia, il CdM stanzia 20 mln per i primi soccorsi

(Teleborsa) – La politica viene in soccorso di Venezia duramente colpita dal maltempo. Il Consiglio dei Ministri ha infatti dato il via libera allo stanziamento di 20 milioni di euro per i primi soccorsi: la delibera è stata decisa nel corso del vertice dopo la visita del premier Giuseppe Conte nelle zone alluvionate.

La conferma arriva dallo stesso Presidente del Consiglio su Twitter. “Deliberato in Cdm lo stato di emergenza per Venezia. Stanziati 20 mln, i primi fondi per gli interventi più urgenti, a sostegno della città e della popolazione”, si legge sul suo profilo ufficiale. “Al lavoro per il piano per gli indennizzi a privati e commercianti e per rifinanziare la legge speciale per Venezia“.