Venezia, Grandi Navi: Ministro Toninelli, Sindaco e Presidente AdSP su “soluzioni”

editato in: da

(Teleborsa) – Soluzioni a medio e lungo termine alternative per tenere fuori da Venezia le grandi navi, il Ministero Infrastrutture e Trasporti prosegue i “lavori” di approfondimento per trovare la più idonea soluzione al problema.

Il Ministro Danilo Toninelli ha condiviso i “prossimi passaggi” con il Sindaco Luigi Brugnaro e con la Regione Veneto, “nello spirito di interlocuzione costante con gli Enti territoriali”.

Toninelli ha chiesto al Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale, Pino Musolino, di fornire entro 90 giorni un approfondito piano di fattibilità tecnico-economica su tre soluzioni tra quelle ipotizzate per spostare le grandi navi fuori da Venezia: il progetto su Chioggia, quello su Porto Malamocco e quello su Porto San Niccolò.

Una volta conclusi questi approfondimenti tecnici, i tre progetti verranno sottoposti a consultazione pubblica per poi procedere alla decisione finale. Sempre in condivisione con i territori e i soggetti interessati, per poi passare alla realizzazione del progetto.