Vendite su FILA, ok CdA aumento fino a 100 milioni

(Teleborsa) – Sotto pressione il titolo FILA, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,01%, il giorno dopo che il CdA della società ha approvato termini e condizioni per l’aumento di capitale fino a massimo 100 milioni di euro.

La tendenza ad una settimana del principale produttore di matite è più fiacca rispetto all’andamento del FTSE Italia All-Share. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.

Lo status tecnico di medio periodo di FILA ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l’area di resistenza individuata a quota 14,77 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l’obiettivo del top a 15,93, mentre il primo supporto è stimato a 13,61.

I DETTAGLI DELL’AUMENTO

L’aumento di capitale avrà luogo mediante emissione di massime 9.538.263 nuove azioni suddivise in massime 8.022.915 azioni ordinarie e massime 1.515.348 azioni speciali B. Le nuove azioni saranno offerte in opzione agli azionisti nel rapporto di 3 nuove azioni A ogni 13 azioni ordinarie di FILA possedute e 3 nuove azioni B ogni 13 azioni speciali B di Fila possedute, a un prezzo unitario di sottoscrizione, pari a 10,48 euro, per un controvalore complessivo pari 99,96 milioni di euro.

Il prezzo di emissione delle nuove azioni è stato determinato applicando uno sconto del 25,089% sul prezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price – TERP) delle azioni ordinarie FILA e delle azioni speciali B FILA, calcolato secondo le metodologie correnti sulla base del prezzo di riferimento delle azioni ordinarie del 27 novembre 2018 pari a 14,80 euro.

L’aumento di capitale partirà lunedì 3 dicembre e terminerà il 17 dicembre, mentre i diritti resteranno quotati fino all’11 dicembre.