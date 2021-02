Vendite online, Antitrust: istruttoria per Leroy Merlin, Unieuro e Mediaworld

editato in: da

(Teleborsa) – L’Antitrust ha aperto tre istruttorie nei confronti di Leroy Merlin, Unieuro-Monoclick e Media World a seguito di una serie di segnalazioni relative alle loro vendite online. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in particolare, sta indagando sull’esistenza di alcune condotte illecite in possibile violazione del Codice del Consumo.

Ritardata o mancata consegna dei prodotti ordinati online, annullamento unilaterale degli ordini effettuati dai consumatori per prodotti presentati come disponibili (nonostante il pagamento e l’addebito del corrispettivo), omessa/inadeguata informazione sui tempi effettivi di consegna, sui ritardi e sulle problematiche relative alla corretta esecuzione degli ordini, omessa/ inadeguata assistenza post-vendita dei

consumatori e la disattivazione del call center. Sono alcune delle azioni che sarebbero state messe in atto dalle tre grandi catene di distribuzione e divenute oggetto di segnalazione da parte dei consumatori a cui si aggiungono gli ostacoli posti alle richieste di annullamento inoltrate dai clienti e all’esercizio dei loro diritti di recesso e rimborso del corrispettivo pagato.